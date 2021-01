Er Patata, la disperazione di Roberto Brunetti: "Dopo l'arresto vorrei ricominciare"

Roberto Brunetti in arte Er Patata ieri è stato ospite di Pomeriggio Cinque, dove ha raccontato il suo difficile momento lavorativo che ha avuto conseguenze sulla sua situazione economica: "Vivo col reddito di cittadinanza" ha confessato l'attore alla conduttrice.

Roberto Brunetti, 53 anni, ex dell'attrice Monica Scattini, scomparsa qualche anno fa, conosciuto dal pubblico cinematografico e televisivo con il soprannome di Er Patata, è in gravi difficoltà economiche, tanto da aver richiesto il reddito di cittadinanza che in questo momento è la sua unica fonte di sussistenza. La situazione è precipitata con l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e la chiusura dei bar dove lavorava.

Ospite di Pomeriggio 5, Roberto ha raccontato la sua storia a Barbara D'Urso: "Prendo il reddito di cittadinanza. Ogni tanto lo alzano e ogni tanto lo abbassano, perché prendo qualche soldino dal cinema, i diritti di immagine, la SIAE", ha detto l'attore.

"Ad agosto - ha spiegato Brunetti alla conduttrice - organizzavo degli aperitivi, il mio nome ancora richiamava clienti. Poi con la chiusura di bar e ristoranti ho perso il lavoro. Vivo con il reddito di cittadinanza. In passato ho avuto una pescheria, ma l'ho venduta perché avevo due protesi, una al braccio e una all'anca. Dopo la brutta storia dell'arresto, vorrei ricominciare".

I problemi giudiziari a cui ha accennato "Er Patata" risalgono a qualche tempo fa e li ha raccontati lo stesso Roberto a Domenica live "_Mi hanno trovato con un po' di erba. Sai quella disperazione che ti porta a fare un po' di stupidaggini. Ho pagato con due anni di reclusione: 6 mesi a casa, e gli altri alla casa circondariale di Velletr".