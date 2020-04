EPCC Live: Alessandro Borghi e Michael Stipe dei R.E.M. stasera su Sky Uno

Secondo imperdibile appuntamento con EPCC Live: stasera su Sky Uno e NOW TV, Alessandro Cattelan presenta una puntata ricca di ospiti, nello studio del Teatro di via Belli a Milano e in collegamento, tra cui Alessandro Borghi, Michael Stipe, i Sottotono e altri ancora.

Si parte proprio con il leggendario frontman dei R.E.M. Michael Stipe, che sarà in collegamento dagli Stati Uniti per presentare in esclusiva per l'Italia, in una delle sue pochissime uscite pubbliche, il suo singolo No Time For Love Like Now, svelato solo pochi giorni fa, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine. A seguire, con Alessandro nello studio di EPCC LIVE - produzione Fremantle per Sky - ci sarà Imen Jane, economista e influencer co-founder di "WILL", startup d'informazione di attualità nativa digitale, che spiegherà, nello stile del programma, gli scenari economici che ci attendono una volta passata la fase più critica dell'emergenza che stiamo vivendo.

E ancora, ospite anche la conduttrice e cantante Jo Squillo, che in queste settimane è diventata un vero fenomeno social con Jo in the House, dei seguitissimi dj-set in diretta sul suo profilo Instagram. A EPCC LIVE ci saranno anche i Sottotono, il duo che ha segnato la storia della musica rap italiana negli anni '90. Dopo quasi 20 anni dal loro ultimo progetto discografico, Big Fish e Tormento si riuniscono live per una versione 2.0 dei Sottotono, nata dalla passione e dalla voglia di mettersi in gioco, in cui classico e nuovo si uniscono in un'estetica musicale inedita.

Diavoli: Alessandro Borghi nella serie Sky

Infine, un collegamento speciale con Alessandro Borghi, vincitore del David di Donatello 2019, protagonista, con Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, della serie Diavoli, attesa su Sky da venerdì 17. Questa settimana, in collegamento con EPCC LIVE ci saranno i maturandi del Liceo Cornelio Tacito di Roma: saranno loro il pubblico della puntata in diretta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.

Lo show mantiene invariata la sua formula di successo, adattandola nel pieno rispetto di tutte le norme previste dalla situazione emergenziale che l'Italia sta vivendo. Tornano quindi i monologhi dissacranti e politicamente scorretti di Alessandro Cattelan, le gag imprevedibili, le originali interviste con gli ospiti, oltre ai fedelissimi e immancabili Street Clerks e Marco Villa. Elemento fondamentale nella diretta rimane, anche questa settimana, l'interazione con il pubblico da casa, chiamato a commentare live sui social e non solo.