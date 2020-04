E poi c'è Cattelan 2020: Dua Lipa ospite speciale stasera su Sky Uno

Una superstar mondiale ospite speciale nel nuovo appuntamento con E Poi C'è Cattelan 2020: sarà Dua Lipa la punta di diamante della terza puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera su Sky Uno e NOW TV alle 21.15 (e sempre disponibile on demand).

Dua Lipa è l'artista femminile più ascoltata al mondo (la terza artista in assoluto) e, con 150 milioni di streaming globali, "Future Nostalgia" è l'album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto. L'album è ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk in Italia e in molti altri Paesi tra cui l'Inghilterra, dove è alla posizione numero 1. Sempre in Inghilterra, ha 3 singoli nella Top 10 della chart di vendita.

Dua Lipa ha venduto 4 milioni di copie con il suo album di debutto nel 2015 e oltre 60 milioni di dischi con i suoi singoli (inclusi i 500 milioni di stream di "Don't Start Now"). Il suo album di debutto è stato l'album più ascoltato su Spotify per un'artista femminile solista. Dua è stata inoltre l'artista femminile solista più giovane ad accumulare oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Dua Lipa sarà ospite speciale del terzo appuntamento di EPCC LIVE, una produzione Fremantle per Sky. Le puntate di EPCC LIVE sono sempre disponibili on demand su Sky e NOW TV.