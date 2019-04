EPCC 2019: Paola Cortellesi e Calcutta ospiti di Alessandro Cattelan stasera su Sky!

Stasera su Sky Uno nel nuovo episodio di EPCC arrivano Paola Cortellesi a presentare il suo Ma cosa ci dice il cervello e il cantautore indie Calcutta.

Attrice, conduttrice, cantante, sceneggiatrice: Paola Cortellesi è uno dei talenti più eclettici dello showbiz italiano, sempre credibile e amatissima in ogni ruolo sia sul piccolo che sul grande schermo. In sala, in queste settimane, con la commedia di Riccardo Milani Ma cosa ci dice il cervello, che ha segnato incassi da record nel weekend pasquale come non succedeva da anni, Paola Cortellesi svelerà ad Alessandro Cattelan alcuni segreti del set, a partire dalle sorprendenti prove fisiche alle quali si è sottoposta durante le riprese del film, in cui interpreta il ruolo di un agente segreto (qui potete leggere la nostra recensione di Ma cosa ci dice il cervello).

A seguire, arriverà sul palco di #EPCC Calcutta: l'autore di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni, dopo le due tappe sold out all'Arena di Verona e nello stadio della "sua" Latina, si prepara ad affrontare un'estate che lo vedrà in tour in tutta Italia. Alla vigilia di questo appuntamento atteso da migliaia di fan, Calcutta arriva alla scrivania di Cattelan per raccontare tutte le emozioni dei live e per un'inedita e divertente performance live al pianoforte.

