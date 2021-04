Enzo Sciotti: morto il celebre illustratore di poster cinematografici

Enzo Sciotti, celebre illustratore di poster cinematografici horror, è morto l'11 aprile 2021 all'età di 76 anni. Sciotti era noto in modo particolare per aver realizzato le copertine diversi fumetti italiani degli anni Settanta e Ottanta e per le opere artistiche dedicate a locandine cinematografiche e ad edizioni home-video.

La notizia della morte di Enzo Sciotti è stata ufficializzata attraverso il suo account Instagram, dove è stato postato il seguente messaggio: "Ciao a tutti gli amici virtuali, da oggi non potrò più farvi vedere i miei manifesti, di cui sono tanto orgoglioso, è stato un piacere e un onore interagire con tutti voi. Io sono volato via e vi tengo tutti nel cuore. Alla prossima vita". Noto per aver realizzato le illustrazioni alla base della locandina de L'armata delle tenebre di Sam Raimi, Enzo Sciotti utilizzava il suo profilo Instagram come una galleria d'arte.

Recentemente, l'artista ha curato le cover dei mediabook per la linea Midnight Classics di Midnight Factory, brand che porta sul mercato home-video dei principali cult del cinema horror. Tra le sue opere si ricordano Il tunnel dell'orrore, Phantasm, La mosca - Film Collection e Stephen King - Film Collection.

Il punto più alto della sua carriera, però, è stato raggiunto attraverso la collaborazione con Lucio Fulci, per cui ha illustrato il poster di ...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà e Quella villa accanto al cimitero. Celebre anche l'artwork realizzato per la locandina di Velluto blu e Phenomena di David Lynch e Dario Argento.