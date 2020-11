Enrico Brignano e Paolo Bonolis, la verità di Flora Canto su quel gesto ai funerali di Proietti

Flora Canto ha spiegato cosa è successo tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano ai funerali di Gigi Proietti: la conduttrice in un video condiviso nelle stories di Instagram ha smentito di aver allontanato i due amici per paura del Covid.

Lunedì 9 novembre alla Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma si sono tenuti i funerali di Gigi Proietti. Le norme anti Covid-19 hanno limitato il numero di partecipanti e tra questi c'erano Paolo Bonolis da Enrico Brignano che hanno voluto dare l'ultimo saluto a uno dei loro maestri. Durante il funerale Brignano piangeva disperatamente e Paolo Bonolis si è avvicinato per consolarlo, dalle immagini viste in tv però, molti hanno ritenuto che Flora Canto sia intervenuta per allontanare il conduttore di Ciao Darwin.

Enrico Brignano in una scena della commedia SMS - sotto mentite spoglie

L'immagine ha fatto il giro dei social, molti utenti hanno criticato l'atteggiamento della Canto ritenendo che la conduttrice volesse evitare il contatto per paura del Coronavirus. Flora ed Enrico sono legati dal 2014 e hanno una bambina, Martina, nata il 10 febbraio 2017.

Flora ha voluto chiarire questo episodio su Instagram, pubblicando un video nelle sue storie dove ha spiegato la verità di quinto è successo al funerale di Gigi Proietti. Prima di raccontare la sua versione della storia, l'inviata di Ogni Mattina ha precisato perché ha deciso di pubblicare questo video: "Credevo di non dover specificare questa cosa inutile ma mi hanno scritto in molti, addirittura degli amici, per cui vuol dire che questa notizia gira".

Paolo Bonolis durante un intervento a Servizio Pubblico

"Al funerale di Gigi Proietti il nostro amico Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo - racconta Flora - In quell'istante Paolo ha detto a Enrico: 'Amico mio, su, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti'. E io, toccandolo con questa mano, ho detto 'A Pa', per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni. Non lo dire manco per scherzo che mi sento male'".

Alla fine Flora Canto attacca i media che hanno raccontato una versione sbagliata della storia: "ai giornaletti spiccioli dico: ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci". Nel Video l'ex concorrente di tale e Quale show ha taggato anche Paolo Bonolis per dare maggiore forza alla sua versione.