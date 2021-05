Enrica Bonaccorti da Eleonora Daniele: la reazione per le vittime della funivia a Storie Italiane

Enrica Bonaccorti nello studio di Storie Italiane ha avuto un piccolo malore che ha allarmato Eleonora Daniele: la conduttrice è rimasta turbata dopo aver visto le foto delle vittime della funivia.

Domenica 23 maggio una cabina della funivia Mottarone, in provincia di Verbania, si è staccata ed è precipitata nel vuoto facendo 14 vittime. Mentre la Procura sta indagando sulle cause che hanno causato l'immane tragedia, la notizia ha monopolizzato i nostri notiziari ed è stata trattata anche dai contenitori mattutini e pomeridiani.

Eleonora Daniele ne ha parlato su Storie Italiane e nel servizio sono state mostrate le immagini della tragedia che ha scosso l'Italia e ha turbato gli ospiti e opinionisti in studio, in particolare Enrica Bonaccorti. Quando Eleonora Daniele ha visto la sua ospite sbiancare le ha chiesto subito "Enrica stai male? Che succede?". L'ospite ed opinionista del programma ha spiegato le ragioni del suo malessere: "Non avevo ancora mai visto le foto delle vittime. Già ieri appena ho saputo la notizia dell'incidente ho avuto una reazione molto forte.

Enrica Bonaccorti si è anche scusata con Eleonora per la reazione "È la prima volta che vedo le immagini di queste persone che non ci sono più". La Daniele le ha fatto capire che non c'era nessun motivo per scusarsi e capiva il suo turbamento, condiviso da tutti gli italiani, "Ti capiamo". "In questo momento sono tante le cose che vorrei dire, ma forse è meglio se non dico nulla", ha concluso Enrica Bonaccorti, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime.