Ennio Morricone: lo spot con Monica Bellucci diretto da Tornatore che fece scalpore

Ennio Morricone arrangiò le musiche dello spot di Dolce & Gabbana diretto da Giuseppe Tornatore e con una sensuale Monica Bellucci, una pubblicità che fece scalpore perché era tutta incentrata sull'arte della seduzione della protagonista. Un risultato suggestivo che accompagnò il lancio del primo profumo femminile degli stilisti italiani.

Lo spot che potete vedere nel video è uno dei più famosi e suggestivi realizzati da Dolce&Gabbana. I due stilisti vollero lanciare il loro primo profumo femminile con uno spot che richiamasse la loro terra di origine, la Sicilia. Per questo a girarlo fu chiamato Giuseppe Tornatore che per le musiche si avvalse della collaborazione del suo amico Ennio Morricone, il compositore scomparso oggi, con il quale aveva collaborato per Nuovo Cinema Paradiso.

Protagonista dello spot, girato in bianco e nero, è Monica Bellucci su una scogliera di una calda giornata d'estate. Mentre un ragazzo uccide un polipo sbattendolo sullo scoglio, una bellissima ragazza si toglie gli indumenti intimi per indossare il costume, coperta da un lenzuolo bianco. La ragazza dimentica il reggiseno che viene raccolto dal ragazzo e nella scena finale si vede la Bellucci dormire sul suo letto mentre il ragazzo guarda verso il balcone annusando il reggiseno lasciato sulla spiaggia.

Il trio composto da Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore e Monica Bellucci si ricomporrà in Malèna, il film di coproduzione italo-tedesca del 2000. L'attrice e il regista siciliano torneranno nel 2003 a girare per D&G, in uno spot che ha come scenario un funerale siciliano, in cui verrà citato lo spot precedente con l'uomo, anzi questa volta saranno in tre ad annusare l'intimo della donna, l'inconsolabile vedova Monica Bellucci.