Ennio Morricone su Tarantino: "Mai detto che è un cretino, sono fuori di me!"

Nelle ultime ore, proprio a cavallo delle celebrazioni a mezzo stampa per i 90 anni di Ennio Morricone, erano state diffuse una serie di dichiarazioni del maestro su Quentin Tarantino in cui il compositore definiva il regista un cretino che fa "film spazzatura". Dichiarazioni che avevano come fonte un'intervista pubblicata da Playboy Germania e che sono state rilanciate dalle testate più importanti, tra cui anche Variety e per le quali adesso è arrivata una smentita ufficiale dallo stesso Morricone.

"Sono fuori di me, non capisco come certe cose possano accadere nel giornalismo" - ha dichiarato Morricone nella breve dichiarazione pubblicata da Repubblica - "Stamattina mi ha chiamato il mio amico Giuseppe Tornatore, per informarmi di questa vicenda. ma sono letteralmente caduto dalle nuvole"

Il compositore - premiato con l'Oscar proprio per la colonna sonora di The Hateful Eight - smentisce categoricamente le dichiarazioni pubblicate dall'edizione tedesca di Playboy, e del resto nella recentissima intervista a Ennio Morricone che abbiamo pubblicato ieri, le sue dichiarazioni su Tarantino sono di tutt'altro tono.

"Darò mandato ai miei avvocati di denunciare la rivista e il giornalista di cui ignoro nome e volto. Non l'ho mai incontrato!"

Nell'intervista che Morricone smentisce di aver concesso, il compositore inveiva contro il regista e la sua mancanza di organizzazione: "Fa tutto all'ultimo minuto, parla senza pensare. Mi chiama all'improvviso e pretende una colonna sonora completa in pochi giorni. Non è possibile. Mi fa arrabbiare" ma soprattutto aveva dichiarato che Tarantino, al contrario di grandi maestri come Hitchcock e Billy Wilder, è capace solo di "cucinare nuovamente piatti già conosciuti"

Nella realtà, nel documentario a lui dedicato, Morricone aveva espresso qualche perplessità sulla collaborazione con Tarantino, e aveva ammesso di aver accettato l'incarico di comporre la colonna sonora di The Hateful Eight su insistenza del regista che era andato a trovarlo a Roma. Ma la loro collaborazione si era rivelata proficua.

Questa sera Morricone sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e chissà che non tornerà sull'argomento Tarantino che nelle ultime ore ha scaldato i media.