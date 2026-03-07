San Marino Song Contest 2026: trionfa Senhit con Boy George e vola all’Eurovision

Ieri sera su San Marino RTV, Rai Radio 2 e su RaiPlay è andato in onda il San Marino Song Contest 2026 condotto da Simona Ventura, la kermesse musicale che sceglie il rappresentante della Repubblica del Titano alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna. Al termine della serata la vittoria è andata a Senhit, che ha conquistato il primo posto con il brano Superstar, realizzato insieme a Boy George, storico frontman dei Culture Club.

Artisti italiani e internazionali sul palco del San Marino Song Contest

Anche quest'anno sul palco del San Marino Song Contest sono saliti artisti italiani e internazionali che, attraverso questa manifestazione, cercano una nuova opportunità per partecipare all'Eurovision dopo aver tentato la selezione nei rispettivi Paesi. Nel 2025, ad esempio, la vittoria era andata a Gabry Ponte con il brano Tutta l'Italia. Tuttavia l'ex membro degli Eiffel 65 non riuscì poi ad accedere alla finale dell'Eurovision.

San Marino sogna la finale dell'Eurovision 2026

Quest'anno la Repubblica del Titano spera di interrompere la lunga serie di eliminazioni in semifinale e conquistare finalmente un posto nella finale dell'Eurovision. La serata conclusiva dell'Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda sabato 16 maggio e vedrà in gara anche l'Italia con Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre.

Senhit e Simona Ventura al momento della premiazione

La classifica finale del San Marino Song Contest 2026

Alla fase finale del San Marino Song Contest 2026 erano arrivati cinque artisti. Ecco la classifica completa della serata:

1) Senhit feat. Boy George - Superstar

2) Kelly Joyce - Oh La La

- Oh La La 3) Paolo Belli - Bellissima

- Bellissima 4) Maya Azucena - My Sin

- My Sin 4) Inis Neziri - Aurora

Durante la serata Boy George non era presente sul palco, perché impegnato in tour negli Stati Uniti.

Senhit: "A Vienna canterò con Boy George"

Nel corso della conferenza stampa finale, Senhit si è detta entusiasta della vittoria e ha assicurato che all'Eurovision si esibirà insieme al cantante britannico. "Lui è autore, compositore e featuring del brano. Questa sera non c'era perché è in tour, ma a Vienna verrà".

Per Senhit si tratta di un ritorno all'Eurovision: l'artista ha già rappresentato San Marino nel 2011 con il brano Stand By e nel 2021 con Adrenalina. In entrambe le occasioni non riuscì a raggiungere la finale. Questa volta, però, la presenza del carismatico Boy George potrebbe cambiare il destino di San Marino sul palco europeo.