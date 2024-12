Endless Love anticipazioni 16 dicembre: Kemal ottiene il divorzio, Nihan e Zeynep vogliono smascherare Asu

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 16 dicembre su Canale 5 alle 14.10: Kemal cedere le quote dell'azienda a Müjgan. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal tenta di riavvicinarsi a Zeynep, ma lei lo lascia in sospeso. Nel frattempo, Leyla e Ayhan preparano il loro matrimonio, ma vecchi rancori mettono a rischio la loro serenità. Mercan riapre il caso del rapimento di Asu, suscitando sospetti in Kemal riguardo al sangue ritrovato nella sua casa. Kemal propone un misterioso piano a Mujgan, mentre il cerchio si stringe attorno a Emir.

Galip si offre come capro espiatorio per proteggere la famiglia, ma una nuova minaccia emerge: Halil Sevketli, che possiede registri compromettenti sulle attività illegali della Kozcuoglu Holding. Emir deve trovarlo prima di Kemal. Mercan coinvolge Kemal in una trappola per Asu, scatenando la gelosia di Nihan, che convince Zeynep a farsi esca.

Müjgan ha le quote azionarie di Kemal

Anticipazioni di Endless Love: Emir spinge Asu a costituirsi

Finalmente, Kemal riesce a porre fine al suo tormentato matrimonio con Asu, ma la vittoria ha un prezzo. Per ottenere il divorzio, Kemal è costretto a rinunciare alle sue quote nella holding, un sacrificio necessario per chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita. Tuttavia, determinato a garantire che la gestione dell'azienda resti nelle mani giuste, decide di trasferire le sue quote a Müjgan, l'unica persona di cui si fida per vigilare sulla trasparenza degli affari della holding.

Nel frattempo, Nihan, stanca delle manipolazioni e dei crimini di Asu, elabora un piano con la complicità di Zeynep per estorcerle una confessione. Zeynep, nonostante il suo passato burrascoso con la famiglia Soydere, decide di collaborare con Nihan per mettere finalmente Asu con le spalle al muro. Il loro piano richiede astuzia e sangue freddo, poiché ogni passo falso potrebbe mandare tutto all'aria.

Emir, sempre vigile e sospettoso, intuisce che c'è qualcosa che non quadra. La sua paranoia lo porta a indagare sui movimenti di Nihan e Zeynep, ma stavolta arriva troppo tardi. Quando scopre che Gürcan, un testimone chiave, si è risvegliato dal coma, capisce che la situazione è più grave di quanto avesse previsto.

Consapevole del rischio crescente, Emir si rivolge direttamente ad Asu, esortandola a costituirsi e confessare i suoi crimini. Tenta di farle capire che, se continuerà a negare, le conseguenze potrebbero ricadere anche su di lui, compromettendo definitivamente la loro posizione. Tuttavia, Asu, spinta dalla paura, sembra non voler ascoltare i suoi avvertimenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir scopre che la madre Mujgan ha rivelato i crimini di Galip a Kemal.