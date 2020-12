Ender's Game: il libro da cui è tratto il film è consigliato ai Marines, ecco perché

Ender's Game, il libro di Orson Scott da cui il film trae ispirazione, è stato inserito nella lista di letture raccomandate agli ufficiali del Corpo dei Marines degli Stati Uniti; secondo alcuni esperti il romanzo offre "lezioni di metodologia di addestramento, leadership ed etica".

Ender's Game: un minaccioso Harrison Ford punta la recluta Asa Butterfield

Il romanzo è ambientato in un futuro prossimo imprecisato e presenta un'umanità in pericolo dopo due conflitti con i Formics, una malvagia specie aliena. In preparazione per un'anticipata terza invasione, i bambini, incluso il protagonista del romanzo, Andrew "Ender" Wiggin, vengono addestrati fin da giovani con una serie di giochi sempre più difficili, inclusi alcuni a gravità zero, dove gli ufficiali scoprono il genio tattico di Ender.

Il libro è nato come un racconto breve con lo stesso nome, pubblicato nel numero di agosto 1977 di Analog Science Fiction and Fact. Il romanzo è stato pubblicato il 15 gennaio 1985. In seguito, elaborando i personaggi e le trame rappresentate nel romanzo, lo scrittore è stato in grado di scrivere altri libri simili a Ender's Game.

È diventata una lettura consigliata per molte organizzazioni militari, incluso il Corpo dei Marines degli Stati Uniti. La US Marine Corps Professional Reading List ha incluso il romanzo in una lista consigliata a diversi gradi inferiori. Il libro è stato anche inserito nella lista di letture dal capitano John F. Schmitt per "fornire allegorie utili a spiegare perché i militari fanno quello che fanno in modo particolarmente efficace".

Ender's Game: Hailee Steinfeld e Asa Butterfield a tavola insieme agli altri interpreti

Nell'introdurre il romanzo per l'addestramento alla leadership, il programma Lejeune della Marine Corps University afferma di offrire "lezioni di metodologia di addestramento, leadership ed etica... Ender's Game è stato un elemento importante nell'elenco di lettura del corpo dei Marines sin dal suo inizio."