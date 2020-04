Emoji: Accendi le emozioni, stasera su Rai3 il film d'animazione

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:20, in prima visione TV free, il film d'animazione Emoji: Accendi le emozioni, diretto nel 2017 da Tony Leondis.

Gene è una emoji residente nello smartphone dell'adolescente Alex. Il giovane dovrebbe seguire le orme dei genitori e fungere da emoticon dell'indifferenza, ma la cosa prende una piega inaspettata quando salta fuori che Gene è capace di assumere espressioni multiple, mandando in confusione il sistema e il telefono di Alex, alle prese con la sua prima cotta. Mentre il ragazzo decide di far resettare lo smartphone, Gene deve raggiungere un luogo sicuro per evitare di essere disattivato dai suoi superiori. Inizia così un viaggio da un'app all'altra, alla ricerca di una doppia soluzione per i problemi di Gene e Alex...