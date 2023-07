Emmy Awards 2023 rinviati a causa dello sciopero di attori e scrittori

Gli Emmy Awards 2023 slitteranno. A causa dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, la tradizionale cerimonia settembrina verrà spostata in avanti di qualche mese.

La 75° edizione degli Emmy Awards era stata programmata per il 18 settembre su Fox. Una nuova data deve ancora essere fissata, ma fonti vicine allo spettacolo confermano che la data e il mese originali non sono più presi in considerazione. Idealmente, la cerimonia non avrà luogo fino a quando SAG-AFTRA e la Writers Guild of America non avranno raggiunto un accordo con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, ma al momento non c'è alcuna certezza su quando ciò accadrà.

Jenna Ortega, Anne Hathaway, Matthew McConaughey: perché continuano a lavorare durante lo sciopero?

Se Television Academy e Fox avessero deciso di rispettare la data inizialmente annunciata avrebbero corso il rischio di trovarsi di fronte a una stanza vuota, visto che sedici dei ventcinque premi assegnati durante la cerimonia degli Emmy del 2022 sono andati ad attori o scrittori. Le regole dello sciopero di SAG-AFTRA richiedono agli attori di non fare pubblicità per il lavoro realizzato da aziende coinvolte, compresi festival e cerimonie di consegna premi. Inoltre in caso di una cerimonia durante lo sciopero verrebbe a mancare il materiale che gli sceneggiatori della WGA scrivono per ospiti e presentatori (quasi certamente membri SAG-AFTRA).

Questa è la prima volta in vent'anni che gli Emmy Awards sono costretti a post-porre la loro cerimonia. Television Academy e CBS hanno rinviato la cerimonia del 2001 sulla scia degli attacchi terroristici dell'11 settembre, la cerimonia si è poi tenuta regolarmente a inizio novembre.