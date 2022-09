Emmy 2022, Quinta Brunson scherza sullo "stunt" di Jimmy Kimmel: "Potrei prenderlo a pugni"

Jimmy Kimmel ha recitato la parte del morto sul palco degli Emmy 2022 mentre Quinta Brunson ha fatto il suo discorso di ringraziamento dopo aver vinto il premio per la miglior sceneggiatrice di una serie comica. Will Arnett ha trascinato il presentatore sul palco e entrambi hanno fatto finta che Kimmel fosse troppo ubriaco per presentare il premio, dopo che il suo spettacolo aveva perso contro il Last Week Tonight di John Oliver.

A casa gli spettatori si sono lamentati della presenza di Kimmel sul palco durante il grande momento della Brunson, creatrice e star di Abbott Elementary. Molti lo hanno persino criticato per aver distratto i fan dalla sua vittoria ma la sceneggiatrice ha detto ai giornalisti degli Emmy che la presenza di Kimmel non è stata poi così sconvolgente.

"Non lo so. Davvero non lo so... Conosco Jimmy Kimmel e non lo so. Mi sono sentita come se la sua gag non mi infastidisse così tanto", ha affermato Quinta, dopo la sua vittoria, a proposito del presentatore. "Non so che cosa ne pensi la gente Internet, ma a me non ha dato fastidio".

"Lo conosco bene... Jimmy è stato il primo ad intervistarmi in tv ed è stata una delle prime persone a vedere Abbott Elementary, e una delle prime persone a mandarmi un messaggio su Instagram per dirmi che pensava che la commedia fosse una delle più grandi di tutti i tempi, era così eccitato che sarebbe andata in onda su ABC", ha concluso Quinta Brunson. "Non lo so. Domani forse sarò arrabbiat con lui. Mercoledì sarò ospite del suo show, quindi potrei prenderlo a pugni in faccia. Non so cosa accadrà".