Emmanuelle Debever, scatta l'indagine sulla morte per suicidio dell'accusatrice di Gerard Depardieu

È stata aperta un'indagine in seguito alla morte, la scorsa settimana, di Emmanuelle Debever, l'attrice francese che era tra coloro che avevano accusato la star del cinema Gérard Depardieu di cattiva condotta sessuale. Lo ha dichiarato l'ufficio del procuratore di Parigi.

Nel 2019, Emmanuelle Debever aveva pubblicato su Facebook un post in cui affermava che Depardieu l'aveva palpeggiata nel 1982 mentre recitavano insieme per il film Danton.

Il partner di Debever ha dichiarato alla polizia che il 29 novembre la donna aveva lasciato la loro casa, lasciando un biglietto definito "preoccupante". In seguito si è lanciata da un ponte parigino nella Senna, è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale, come ha dichiarato l'ufficio del procuratore.

Depardieu è indagato dal dicembre 2020 per stupro e violenza sessuale, in seguito alle accuse dell'attrice Charlotte Arnould nel 2018. L'attore ha negato qualsiasi condotta criminale.

Gerard Depardieu accusato di molestie sessuali da 13 donne diverse

Il caso era stato precedentemente archiviato nel 2019 per mancanza di prove, e poi riaperto nel 2020, con le accuse penali presentate in tribunale a dicembre. Nei mesi scorsi, altre donne si sono fatte avanti accusando di violenza sessuale l'attore francese.