Emmanuel Macron, il presidente della Francia, rende omaggio a Dragon Ball

Al Japan Expo di quest'anno, che si è svolto in Francia, Macron non solo ha fatto la sua apparizione, ma ha anche reso omaggio a modo suo a Dragon Ball e il personaggio di Goku.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio ad Akira Toriyama e al mondo di Dragon Ball partecipando alla Japan Expo. In un gesto tanto simbolico quanto appassionato, Macron ha eseguito una Kamehameha con i fan e ha condiviso alcune sue opere originali preferite, ricordando l'impatto profondo del manga sulla cultura globale.

Emmanuel Macron e una Kamehameha presidenziale

Che Emmanuel Macron fosse un amante dichiarato della cultura pop giapponese, non è certo una novità. Ma alla Japan Expo di quest'anno, il presidente francese ha superato ogni aspettativa. Si è unito - con sorprendente disinvoltura - al pubblico per celebrare la sua passione nei confronti del franchise e ha persino partecipato insieme ad altri in una collettiva Kamehameha. A testimoniarlo, scatti e video che lo ritraggono tra i visitatori, in posa da combattimento, tra sorrisi e mani tese a convogliare l'onda energetica più celebre dell'animazione mondiale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel corso della manifestazione, Macron ha anche incontrato Kazuhiko Torishima, storico editor di Toriyama, e ha potuto ammirare alcuni disegni originali della saga, in particolare quelli tratti dall'arco di Majin Buu - materiale che, a quanto pare, conserva anche nella sua collezione personale. Un gesto tutt'altro che formale, che conferma come l'amore presidenziale per il manga non sia solo posa istituzionale, ma autentico affetto di lunga data.

La scomparsa di Akira Toriyama ha segnato profondamente fan e addetti ai lavori di tutto il mondo. Alla Japan Expo, a rappresentare la continuità artistica dell'universo Dragon Ball, c'era Toyotaro, erede spirituale di Toriyama e autore di Dragon Ball Super, il quale ha condiviso con il pubblico la sua visione per il futuro del franchise, pur senza sbilanciarsi sulla data di ritorno del manga.

Nel frattempo, i fan hanno potuto consolarsi con Dragon Ball Daima, serie animata ambientata tra la sconfitta di Kid Buu e l'arrivo di Beerus, dove sono comparsi Super Saiyan 3 Vegeta e ufficialmente Super Saiyan 4 Goku. Un regalo per i nostalgici, in attesa che la prossima trasformazione - editoriale o energetica - riporti i guerrieri Z sulla scena mondiale.