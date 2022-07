Emma Watson è disposta a tornare al franchise di Harry Potter, a una condizione

I fan di Harry Potter sono letteralmente impazziti all'inizio del 2022 quando il cast originale del franchise si è riunito per lo speciale intitolato Harry Potter 20º anniversario - Ritorno a Hogwarts. Emma Watson, dopo che i fan hanno iniziato ad interrogarsi a proposito di un eventuale reboot della saga, ha detto che sarebbe disposta a tornare a una condizione.

Sebbene la maggior parte dei membri del cast abbiano ammesso di aver amato ogni momento che hanno passato sul set, specificando di essere disposti a riprendere i loro ruoli in futuro la Watson, secondo quanto riferito da Giant Freakin Robot, tornerebbe a interpretare Hermione Granger solo se l'autrice di Harry Potter, J.K. La Rowling, fosse esclusa dal progetto.

La Rowling è stata presa di mira da alcuni membri del cast e dai fan a partire dal 2020, quando ha iniziato a fare dei commenti, giudicati transfobici dalla comunità LGBTQIA+, sull'identità di genere su Twitter. Quando gli utenti hanno definito le sue parole transfobiche, la scrittrice ha risposto dicendo che il sesso è reale:

"Se il sesso non è reale, allora non ci può essere attrazione per membri dello stesso sesso. Se il sesso non è reale, allora la realtà vissuta delle donne a livello globale viene completamente cancellata. Conosco e e voglio bene a molte persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di discutere in modo significativo le loro vite. Non è odio dire la verità".