Emma Stone e Yorgos Lanthimos sono già sul set di Bugonia: riprese al via in Inghilterra

Emma Stone e Yorgos Lanthimos di nuovo insieme per una folle commedia satirica a sfondo fantascientifico, nel cast anche Jesse Plemons.

Le arene estive ospitano ancora Kinds of Kindness, recente collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone dopo il successo di povere Creature!, mentre i due si riuniscono sul set inglese di Bugonia, da pochi giorni in lavorazione. Tra le location previste anche Wycombe, località nella Contea del Buckinghamshire, oltre a New York.

Da quanto anticipato finora, Bugonia sarà una sorta di libero remake della comedy sci-fi sudcoreana Save the Green Planet!, scritta e diretta da Jang Joon-Hwan e prodotta da Sidus. Scritto da Will Tracy, il nuovo film di Lanthimos racconta la storia di due giovani ossessionati dalle cospirazioni che decidono di rapire la CEO di un'importante azienda, convinti che si tratti in realtà di un'aliena che vuole distruggere il pianeta Terra.

A fianco di Emma Stone, per adesso è stata annunciata la presenza di Jesse Plemons, con cui l'attrice Premio Oscar ha già condiviso il set di Kinds of Kindness.

Universal distribuirà il film a livello internazionale, la cui uscita è prevista per il novembre 2025.

Emma Stone e Joe Alwyn nel parcheggio di un motel in una scena di Kinds of Kindness

Squadra che vince non si cambia

Emma Stone e Jesse Plemons, vincitore del premio come Miglior Attore Protagonista al Festival di Cannes 2024, tornano a essere diretti da Yorgos Lanthimos dopo Kinds of Kindness, lungometraggio antologico che racconta tre diverse storie con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ognuno dei racconti. Nel cast ci sono anche Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau e Maoudou Athie.

La sceneggiatura è firmata da Lanthimos insieme a Efthimis Fillipou, con cui aveva già scritto Dogtooth, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer e Aalps.

Presto vedremo Emma Stone in Eddington, nuovo film diretto da Ari Aster interpretato da Pedro Pascal, Austin Butler e Joaquin Phoenix.