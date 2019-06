Emma Stone: le Spice Girls la sorprendono con un tributo a La La Land, ecco il video!

Emma Stone è da sempre una grande fan delle Spice Girls ed è stata sorpresa dal suo gruppo preferito che le ha reso omaggio con un piccolo tributo a La La Land.

L'attrice premio Oscar era tra il pubblico del primo concerto in programma allo stadio di Wembley nei giorni scorsi e non poteva sapere che sul palco le sue beniamine fin da quando era una ragazzina avrebbero improvvisato qualche passo di danza sulle note della colonna sonora del film che le ha fatto conquistare il premio Oscar.

Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell e Mel C avevano incontrato qualche ora prima dell'inizio dello show Emma Stone che, per l'occasione, aveva lanciato una raccolta fondi benefica che metteva in palio l'esperienza unica di assistere al concerto insieme a lei.

Le foto scattate allo stadio ritraggono le due "Emma" insieme e la star del cinema insieme a tutte le Spice Girls. Nel corso della sua carriera la protagonista di La La Land ha spesso ricordato di aver deciso di utilizzare il nome Emma, invece che Emily, nel mondo dello spettacolo proprio in onore di Baby Spice e si è emozionata al punto da piangere in pubblico quando ha ricevuto un messaggio inviatole da Mel B.

Purtroppo Emnma Stone non ha dei profili social e non si può quindi assistere alla sua reazione nel momento in cui a Wembley le popstar hanno danzato in suo onore sulle note di La La Land.

Non è però difficile immaginare le emozioni provate nel sentirsi nominare da Baby Spice e dai suoi idoli musicali durante uno spettacolare concerto che ha registrato il sold out, in attesa di un possibile tour europeo o mondiale.

Ecco il video: