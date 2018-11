Emma Stone e le Spice Girls: "Ho cambiato il mio nome perché volevo essere una di loro"

Emma Stone, protagonista del film La Favorita, in una recente intervista è ritornata a parlare della sua passione per le Spice Girls che l'ha persino a scegliere il suo nome d'arte con cui è conosciuta in tutto il mondo.

Il premio Oscar ha raccontato: "Crescendo ero incredibilmente bionda. Il mio nome vero è Emily, ma volevo essere chiamata Emma come Baby Spice e ora è proprio così". Emma ha ammesso: "Non è accaduto esclusivamente per questa mia passione, ma una volta sono andata da una mia insegnante il primo giorno di scuola per chiederle di chiamarmi Emma. Ed era a causa di Emma Lee Bunton delle Spice Girls? Assolutamente!".

L'attrice è già andata a vedere le Spice Girls due volte in concerto ed è pronta ad acquistare i biglietti per il nuovo tour, a cui però non parteciperà Victoria Beckham, ovvero Posh Spice, che ha dichiarato online: "Non sarò nuovamente su un palco insieme alle mie ragazze ma far parte delle Spige Girls ha rappresentato una parte immensamente importante della mia vita e auguro così tanto amore e divertimento a tutte loro ora che ritorneranno in tour. So che daranno vita a uno show incredibile e i fantastici fan, del presente e del passato, si divertiranno molto!".

Emma si è poi sottoposta a un quiz per svelare a quale membro della girlband si avvicina maggiormente la sua personalità, ritrovandosi a scoprire un inaspettato risultato che l'ha sconvolta.