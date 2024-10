Emma Stone e il marito Dave McCary hanno firmato un accordo con la Universal

Universal Pictures ha siglato un accordo di first look con l'etichetta di produzione Fruit Tree della due volte vincitrice dell'Oscar Emma Stone, di cui è a capo insieme allo scrittore e regista candidato agli Emmy Dave McCary e ad Ali Herting. Questo nuovo accordo si aggiunge alla relazione creativa tra Fruit Tree e Universal, che comprende un film senza titolo recentemente annunciato con protagonista la Stone e diretto da McCary per Universal.

Fondata dalla Stone e da McCary, suo marito, nel 2020, con l'ingresso di Herting poco dopo, il catalogo di Fruit Tree si è ampliato fino a includere Povere creature! di Yorgos Lanthimos, Problemista di Julio Torres, I Saw the TV Glow di Jane Schoenbrun e il prossimo film di Jesse Eisenberg A Real Pain.

La Stone ha vinto due Oscar come miglior attrice per La La Land e Povere creature!, ed è stata nominata agli Oscar per i ruoli in Birdman e La favorita. Di recente ha recitato in The Curse di Showtime, dove lei e McCary hanno ricoperto il ruolo di produttori di EP.

Emma Stone, dopo Yorgos Lanthimos porterà al cinema il più grande scandalo nella storia degli scacchi

Le dichiarazioni delle varie parti

"Ho ammirato a lungo la versatilità di Emma come attrice, che incarna senza paura ogni ruolo. In coppia con l'inconfondibile voce comica e l'istinto creativo di Dave, abbiamo visto l'incredibile lavoro che hanno realizzato insieme. Siamo entusiasti di sostenere l'ambizione creativa e la visione che Emma e Dave continueranno a portare nei progetti dietro la macchina da presa", ha dichiarato Donna Langley, Presidente di NBCUniversal Studio Group e Chief Content Officer.

Povere creature!: un primo piano di Emma Stone

"Fruit Tree è stata fondata con la passione di sostenere registi ambiziosi e storie coraggiose. Lavorare con l'incredibile team di Universal ci permette di spingere questi confini ancora più in là. Non potremmo essere più grati a Donna, Peter ed Erik per la loro collaborazione e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro insieme", hanno dichiarato Stone e McCary.

Prima di produrre con Fruit Tree, McCary ha diretto il film di successo del Sundance Brigsby Bear ed è stato autore e regista per cinque stagioni del Saturday Night Live della NBC, dove ha diretto molti sketch memorabili, tra cui "Papyrus".