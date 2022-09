Emma Stone tra le star di And, il nuovo film scritto e diretto da Yorgos Lanthimos

Il regista Yorgos Lanthimos e l'attrice Emma Stone collaboreranno nuovamente in occasione di And, film di cui è stato annunciato il cast.

Emma Stone collaborerà nuovamente con Yorgos Lanthimos in occasione del prossimo film del regista, progetto intitolato And.

Searchlight, che sosterrà la produzione del lungometraggio, ha annunciato il cast dell'atteso progetto.

And vedrà quindi protagonisti il premio Oscar Emma Stone, Jesse Plemons e Margaret Qualley.

Yorgos Lanthimos sarà regista e sceneggiatore dell'opera in collaborazione con Efthimis Filippou, con cui aveva già collaborato in occasione di Lobster e The Killing of a Sacred Deer.

David Greenbaum e Matthew Greenfield, presidenti di Searchlight, hanno dichiarato: "Lavorare con Yorgos continua a essere uno dei momenti migliori per noi a Searchlight e questo è un altro progetto davvero originale che distingue la sua opera. Collaborare nuovamente con Emma, Jesse, Willem, e Margaret, e con Element e Film4 è la ciliegina sulla torta".

Le riprese di And, la cui trama è avvolta dal mistero, inizieranno nel mese di ottobre nella città di New Orleans.

Emma Stone ha già collaborato con il regista in occasione di La Favorita e Poor Things, film che deve ancora essere distribuito nelle sale cinematografiche.