Emma Marrone in lutto: è morto il padre Rosario

Emma Marrone ha detto addio a suo padre Rosario, morto domenica 4 settembre. Prima del post della cantante la notizia era stata diffusa sulla pagina Facebook del Comune di Aradeo, dove risiede da qualche anno la famiglia della cantante uscita dalla scuola di Amici.

Rosario Marrone, 66 anni, è morto per cause non ancora rivelate, l'uomo appassionato di musica e chitarrista, aveva trasmesso il suo amore per l'arte a sua figlia, portandola sul palco, all'età di nove anni, ad esibirsi con i Karadreon e negli H2O, i gruppi musicali nei quali Rosario suonava la chitarra.

Emma ha diffuso la notizia caricando una foto di suo padre, mentre suona la chitarra, sul suo profilo Instagram, nella didascalia ha scritto "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca".

Il post di Emma è stato commentato da numerosi colleghi e persone del mondo dello spettacolo, subito sono arrivate le condoglianze da parte di Paola Turci, Andrea Delogu, Luciana Littizzetto, Elodie, Francesca Michieline. Anche Stefano De Martino, ex di Emma, ha voluto rendere omaggio a Rosario definendolo "un vecchio lupo". Un termine che ricorre spesso nei messaggi di addio che i fan di Emma hanno pubblicato su Twitter.

Il comune di Aradeo lo ricorda per "Il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto".