Emma Marrone e Gabriele Muccino: l'abbraccio virtuale è offerto da Zalando

Emma Marrone e Gabriele Muccino possono finalmente riabbracciarsi, anche se solo virtualmente, grazie a Zalando: per celebrare il Natale 2020 l'azienda tedesca ha offerto una cena con tanto di "mise en place", pensata per far sì che i partecipanti potessero goderne in totale sicurezza e nel comfort della propria casa.

La cena, che ha richiesto ben poca arte culinaria, è stata accompagnata da un esclusivo incontro digitale. Il brand ha infatti offerto in anteprima ad un pubblico selezionato di stampa e influencer la possibilità di trovarsi in una speciale ambiente digitale per saluti e abbracci e di poter assistere alla preview live di uno script. Riprendendo il fil rouge della campagna "Torneremo ad abbracciarci", la popolare piattaforma di e-commerce ha offerto di mettere in scena una pièce scritta e diretta in esclusiva per Zalando da Gabriele Muccino e interpretata da un cast d'eccezione composto da Carlotta Antonelli, Matilde Gioli, Emma Marrone, Mehdi Meskar, Andrea Pittorino e Francesco Scianna, a celebrazione della massima espressione del legame umano, l'abbraccio.

"Ma quanto mi siete mancati?!" - è con questa esclamazione di Emma che inizia la scena, un momento conviviale fatto di risate, scherzi, nostalgia e considerazioni, come quella di Francesco che afferma "Pure ridere è diventata una cosa che siamo arrivati a riapprezzare!", anticipando la riflessione che conclude la performance su come ora si riconosca maggior valore a ciò che prima si dava per scontato, che si tratti di una risata in compagnia o di un abbraccio.

La conversazione prosegue spontanea e all'insegna del buonumore. Tra le chiacchere e gli auguri più belli del cast spicca la considerazione di Emma "È la vita che è meravigliosa. E pure la normalità. Anzi la vera rivoluzione è proprio la normalità". Rubando a Gabriele Muccino la quote di uno dei suoi film super premiati. Le fanno eco Andrea e Francesco con un brindisi, rispettivamente, "Alle cose che ci fanno stare bene" e "alla normalità che è la vera rivoluzione".

La performance termina con l'augurio da parte dei suoi protagonisti di ritornare presto, appunto, alla normalità. Il cast si fa così indirettamente portavoce del messaggio di ottimismo e positività che Zalando vuole trasmettere agli spettatori e ai clienti del brand: nonostante la distanza fisica continuiamo ad essere vicini e uniti nell'attesa di tornare ad abbracciarci.