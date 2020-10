Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio con un saggio e un video su Vogue

Emily Ratajkowski è incinta: l'annuncio ufficiale è arrivato su Vogue, con un video diretto da Lena Dunham e filmato dalla stessa modella e dal marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 con una cerimonia segretissima.

Ad accompagnare la notizia, sulla versione digitale di Vogue, anche un saggio scritto dalla stessa Emily Ratajkowski, che si pone domande sul sesso e sull'identità del bambino che sta per arrivare. "Quando ci chiedono 'Sapete cosa sarà?', noi rispondiamo che non conosceremo il sesso fino a quando questa creatura non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere".

La modella, sostenitrice dell'emancipazione sessuale e delle questioni femministe, ha rivelato che le tensioni che attraversano il saggio sono le stesse che la agitano e le fanno porre ancora più domande da quando ha scoperto di essere incinta. Ammettendo anche di non avere mai pensato di diventare mamma un giorno e di quanto non potrà mai essere sicura che suo marito, in realtà, non abbia già cominciato a desiderare un maschietto.

"Vorrei essere un genitore che permette al figlio di mostrarsi per quello che è. Eppure mi rendo conto che, sebbene io speri che mio figlio possa determinare il suo posto nel mondo, prima di poter parlare, addirittura prima di nascere, dovrà affrontare gli innegabili vincoli e costrizioni di genere".

Nello scritto, Emily Ratajkowki (che vedrà presto pubblicata la sua prima raccolta di saggi, dal titolo "My Body") ha anche parlato degli inevitabili cambiamenti che la gravidanza sta apportando alla sua persona, citando i "modi bizzarri e sconosciuti" in cui il suo corpo si sta evolvendo settimana dopo settimana, e di come questa dolce attesa regali una sensazione di pace e meraviglia ma di come sia anche un'esperienza "innatamente solitaria" per una futura mamma.