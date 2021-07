Emily Ratajkowski sfoggia un incredibile bikini in Costiera Amalfitana (FOTO)

Emily Ratajkowski, che al momento si trova in vacanza in Costiera Amalfitana, ha scelto Instagram per sfoggiare un incredibile bikini con la costa italiana sullo sfondo.

Emily Ratajkowski ha ha pubblicato delle foto su Instagram per far sapere a tutti i suoi follower che attualmente si trova su una barca, riposata, tranquilla e raggiante dentro e fuori, nella splendida Costiera Amalfitana. La supermodella e attrice statunitense ha pubblicato delle immagini sul suo profilo mettendo in mostra il suo corpo con indosso un bikini incredibilmente sexy.

Mercoledì, la Ratajkowski ha pubblicato una serie di foto con lussuosi frammenti del suo viaggio in barca lungo la Costiera Amalfitana. Nell'ultima serie di immagini ha incluso istantanee del suo pranzo a base di pesce fresco e altre foto del suo seducente completo pomeridiano: un bikini con motivi arancioni della sua collezione di costumi da bagno, Inamorata, abbinato a delle collane di perline colorate, un cappello oversize, un copricostume rosso e un anello Abella in oro vintage dell'Aureum Collective del marchio.

Emily è stata molto attiva su Instagram per tutta la settimana al fine di documentare la sua invidiabile vacanza in Italia. Qualche giorno fa ha pubblicato un'altra serie di foto, aggiungendo nella didascalia con una sfilza di emoji a tema, che conteneva un selfie in bikini, istantanee dei suoi pasti e paesaggi della costa italiana.

Oltre alla sua rilassante vacanza mediterranea, Emily Ratajkowski ha dichiarato di dedicare tutta se stessa a suo figlio, Sylvester Apollo. Circa due settimane fa la modella ha risposto alle critiche relative alla qualità delle sue capacità genitoriali attraverso una storia su Instagram, mettendo fine ai commenti maleducati degli haters.