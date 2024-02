Emily Blunt potrebbe affiancare Dwayne Johnson nel film The Smashing Machine

L'attrice Emily Blunt potrebbe recitare di nuovo accanto a Dwayne Johnson in occasione del film The Smashing Machine.

Le riprese del lungometraggio inizieranno in estate e il regista ha recentemente recitato insieme all'attrice in Oppenheimer.

I dettagli del progetto

Il film The Smashing Machine si basa sulla storia vera di Mark Kerr, il leggendario campione di arti marziali miste e dell'Ultimate Fighting Championship. Dwayne Johnson avrà la parte del protagonista, di cui si racconteranno la lotta contro le dipendenze, le vittorie, gli amori e le amicizie.

Emily Blunt è attualmente impegnata nelle trattative e potrebbe ottenere il ruolo di Dawn Staples, la madre di Kerr. La donna, mentre cerca di avere una vita insieme al marito, fatica nel trovare il proprio posto nel mondo caotico e contradditorio di Mark.

Il coinvolgimento di Emily

L'attrice, dopo aver visto il documentario The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, ha incoraggiato Johnson a realizzare il film, che era rimasto in fase di pausa a lungo a causa della pandemia e altri ostacoli. Sul set di Oppenheimer, inoltre, la star aveva convinto Safdie a riprendere i contatti con Dwayne.

Johnson produrrà il film insieme a Dany Garcia, tramite Seven Bucks Productions, Benny Safdie con la Out for the Count, Eli Bush e David Koplan.