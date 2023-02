Emily Blunt, Andrew Garfield, Caleb McLaughlin fra i presentatori dei SAG Awards 2023

Emily Blunt, Jessica Chastain, Andrew Garfield e Caleb McLaughlin sono nella lista dei presentatori della 29a edizione degli Screen Actors Guild (SAG) Awards. Le due attrici, oltre a presentare, sono anche fra i nominati di questa edizione dei prestigiosi primi.

Emily Blunt ha ottenuto una candidatura ai SAG 2023 come miglior attrice in un film TV o in una serie limitata per il suo ruolo in The English, e Jessica Chastain nella stessa categoria per il suo lavoro in George & Tammy.

Secondo Variety, Andrew Garfield assegnerà il 58° SAG Life Achievement Award a Sally Field, una precedente vincitrice con cui ha collaborato in The Amazing Spider-Man.

The Amazing Spider-Man: Andrew Garfield svela il trucco che ha usato per ottenere la parte

Vi ricordiamo che gli Screen Actors Guild Awards si terranno al Fairmont Century Plaza di Los Angeles il 26 febbraio alle 20:00. ET/ 17:00 P.T. L'evento andrà in onda anche sul canale YouTube di Netflix. Altri presentatori saranno annunciati nei prossimi giorni. Qui trovate tutte le nomination.