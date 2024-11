Emilia Pérez: Selena Gomez ha preso lezioni di spagnolo per sei mesi

L'attrice di Only Murders in the Building ha studiato per settimane un'altra lingua per la sua performance nel film.

Selena Gomez ha in qualche modo omaggiato le proprie radici per prepararsi al ruolo nel film Emilia Pérez, tra i più acclamati all'ultimo Festival di Cannes. Nonostante sia cresciuta in Texas parlando in spagnolo in famiglia, ha raccontato di aver perso la padronanza della lingua trasferendosi in California.

Proprio per questo motivo, Gomez ha dovuto rispolverare le proprie conoscenze sulla lingua spagnola e ha studiato per sei lunghi mesi, con l'obiettivo di fornire una performance altamente accurata nel suo ultimo film. L'attrice ne ha parlato in una recente intervista a Fresh Air.

Ritorno al passato

"Ho ottenuto il primo lavoro a 7 anni, e da quel momento in poi la maggior parte dei miei lavori era in inglese. Ho semplicemente perso il mio spagnolo" ha spiegato l'attrice del film di Jacques Audiard "È una cosa che capita a molte persone, specialmente a chi è messicano-americano".

Nel film Netflix, Selena Gomez interpreta la moglie di un boss del cartello, e ha rivelato di aver preso lezioni per sei mesi per migliorare il suo spagnolo:"Vorrei soltanto sapere molto di più di quello che so. Ma penso che è per questo che cerco di onorare la mia cultura il più possibile, dal voler pubblicare un album in spagnolo a questo film".

Selena Gomez in Emilia Pérez

Cantare in Emilia Pérez ha riacceso anche la sua passione per la musica:"È stata una delle canzoni più emozionanti che abbia registrato durante le riprese di questo film. E ricordo di averla cantata pensando tra me e me: questa potrebbe essere una mia canzone" ha confessato.

Bienvenida

Selena Gomez aveva raccontato di aver fatto il provino per il film con la scena più importante del suo personaggio, un pezzo musicale intitolato Bienvenida, in cui il suo personaggio sfoga le proprie frustrazioni sulla protagonista:"L'ho fatta una volta e il regista mi ha chiesto di spingermi ancora oltre".

A quel punto, Selena Gomez si è scatenata:"Ero in piedi sui mobili, ho perso la cognizione del tempo ma stavo cantando con tutto il cuore e ballando come una pazza, come un'ubriaca, è stata un'esperienza davvero folle".