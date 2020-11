Emilia Clarke e Hugh Laurie tra le voci de Il prodigioso Maurice, fantasy di Terry Pratchett

La star britannica Hugh Laurie, vincitore di tre Golden Globe per Dr. House - Medical Division e The Night Manager, insieme alla star di Il trono di spade, Emilia Clarke, faranno parte del cast vocale del film d'animazione The Amazing Maurice, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Terry Pratchett - in Italia con il titolo Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori - diretto da Toby Genkel e Florian Westermann.

Il film sarà un adattamento del best-seller del 2001, primo libro del Mondo Disco diretto ai ragazzi. Si tratta di una versione del popolare racconto sul pifferaio magico di Hamelin, in grado di vincere la medaglia Carnegie riconosciuta al miglior libro per bambini del Regno Unito.

Il nutrito cast comprende anche David Thewlis, Himesh Patel, Gemma Arterton e Hugh Bonneville. La trama del libro racconta le vicende di uno scaltro gatto rosso con in mente la perfetta truffa per poter guadagnare dei soldi. Trova un bambino che suona il flauto e stringe amicizia con la sua orda di topi parlanti. Quando raggiungono la città scomparsa di Bad Blintz, il piano della truffa va a rotoli.

The Amazing Maurice è prodotto da Sky, Ulysses Filmproduktion, Studio Rakete, Cantilever Media e Red Star Animation, in collaborazione con la compagnia di produzione di Pratchett, Narrativia. Terry Pratchett è scomparso nel 2015 e nel corso della sua carriera ha scritto 41 romanzi all'interno della serie Mondo Disco. I suoi libri hanno venduto circa 90 milioni di copie in 37 lingue differenti. Venne nominato cavaliere nel 2009 e ricevette il World Fantasy Award alla carriera nel 2010.