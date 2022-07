Emilia Clarke commenta le conseguenze dell'aneurisma: "Incredibile che riesca ancora a parlare"

Emilia Clarke è arrivata al successo grazie a Il Trono di Spade, la serie dei record targata HBO. Qualche anno fa, proprio durante le riprese, è stata colpita due volte da aneurisma che, per fortuna, non le ha causato effetti permanenti.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

In un'intervista con Sunday Morning della BBC, Emilia Clarke ha parlato di quanto sia stata dolorosa l'esperienza, ma è grata di essere stata parte de Il trono di spade e soprattutto è contenta di essere viva nonostante tutto. Durante la chiacchierata, l'attrice ha detto:

"È stato molto utile avere la serie Il Trono di Spade a cui pensare in quel periodo. È straordinario che io sia in grado di parlare in modo articolato, e di vivere la mia vita in modo normale, senza alcuna ripercussione."

Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau: "Per Emilia Clarke, la scena di stupro nel pilot era degradante"

Una donna fortuna Emilia Clarke che, nonostante la grande sofferenza e la paura del momento, adesso vive una vita normale senza ripercussioni gravi dopo il brutto stato di salute in cui si è trovata.

L'attrice britannica ha interpretato per sei stagioni Daenerys Targaryen, diventando una vera e propria icona nel mondo delle serie tv. Al momento, si dedica al teatro precisamente nella produzione teatrale dell'opera di Anton Chekhov Il gabbiano, in scena nel West End di Londra.