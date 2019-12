Emilia Clarke contro i selfie: "Un fan mi ha chiesto una foto mentre avevo un attacco di panico!"

L'attrice Emilia Clarke ha rivelato perché non ama posare per i selfie con i fan, rivelando una richiesta surreale ricevuta da un fan.

Emilia Clarke ha rivelato in un'intervista perché non ama i selfie dopo essere stata avvicinata da un fan mentre stava avendo un attacco di panico, evento che le ha fatto cambiare idea per quanto riguarda le interazioni con chi spera di interagire con lei.

L'interprete di Daenerys nella serie Il Trono di Spade ha infatti condiviso la sua esperienza durante il podcast Table Manners di Jessie Ware. Emilia Clarke ha raccontato che stava attendendo di prendere un aereo e ha iniziato ad avere un attacco di panico perché era totalmente esausta. L'attrice ha ricordato: "Ero al telefono con mia madre e le stavo dicendo 'Mi sembra di non riuscire a respirare, non so cosa stia accadendo'. Stavo piangendo e piangendo e questo tizio arriva e dice 'Posso avere un selfie?'. E ho risposto: 'Non riesco a respirare, mi dispiace realmente'".

Quell'assurda interazione l'ha spinta a modificare radicalmente la sua opinione nei confronti dell'abitudine di scattare delle foto ricordo, offrendo ora di firmare qualcosa invece che posare per un selfie.

Emilia ha proseguito sottolineando: "Quando fai un autografo sei obbligato ad avere un'interazione con quella persona. Allora devi parlare e stai avendo un momento veramente tra esseri umani, invece che questa cosa che probabilmente non è particolarmente bella per loro e non lo è per te".

La star ha aggiunto: "Ho cercato di ottenere la fama. Sto semplicemente cercando di scoprire come posso gestire la celebrità senza provare la sensazione che la mia anima sia completamente vuota perché in realtà non vogliono parlare con me".