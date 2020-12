Emile Hirsch e Kate Bosworth protagonisti di The Immaculate Room

Il film The Immaculate Room avrà come protagonisti Emile Hirsch e Kate Bosworth, protagonisti di un thriller contemporaneo.

Emile Hirsch e Kate Bosworth saranno i protagonisti del film The Immaculate Room, un nuovo thriller che verrà realizzato da Productivity Media.

Il progetto viene descritto come ispirato dai successi di titoli come Black Mirror, 10 Cloverfield Lane ed Ex Machina, e affronterà tematiche attuali come controllo, avarizia e lussuria, oltre a parlare della situazione delle nostre emozioni e dei nostri cervelli mentre affrontiamo la folle situazione attuale del mondo contemporaneo.

Il film The Immaculate Room è scritto e diretto da Mukunda Michael Dewil (Vehicle 19) e racconta la storia di una coppia apparentemente perfetta che partecipa a un esperimento psicologico che promette di premiarli con 5 milioni di dollari se riusciranno a stare in una stanza perfettamente bianca per 50 giorni. Ma la stanza è molto di più rispetto a quello che sembra e un passato nascosto e dei demoni privati riveleranno delle verità a cui potrebbero non sopravvivere. Nel cast del thriller, oltre a Emile Hirsch e Kate Bosworth, ci saranno anche Ashley Greene e M. Emmet Walsh.

Dewill ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel lavorare con un cast così talentuoso. Dirigere un film durante la pandemia è una sfida già unica, ma alla fine credo che raccontare questa storia con Emile, Kate e Ashley offrirà a tutti noi un po' di catarsi. Sono grato nei loro confronti e in quelli del resto del cast e della troupe e sono incredibilmente entusiasto nel condividere questa storia".