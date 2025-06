Emergency Declaration stasera su Rai 4: il thriller coreano ad alta quota che ha conquistato Cannes

Un volo di linea si trasforma in un incubo ad alta quota nel film Emergency Declaration, il thriller coreano che andrà in onda stasera 21 giugno alle 21.20 su Rai 4 e in streaming su RaiPlay. Inserito nel ciclo 'Thriller ad alta quota', il film unisce suspense, azione e tensione psicologica in una corsa contro il tempo per salvare passeggeri e civili da una minaccia bioterroristica. Diretto da Han Jae-rim, è tra i disaster movie più acclamati del cinema sudcoreano recente.

Trama:

Durante le procedure di imbarco del volo KI501 da Seoul alle Hawaii, un ex pilota nota lo strano comportamento di un passeggero, Ryu Jin-seok. L'uomo, in apparenza innocuo, nasconde in realtà una spora letale con l'intento di scatenare un attentato bioterroristico a bordo. Poco dopo il decollo, il virus viene rilasciato e tra i passeggeri scoppia il panico, mentre si moltiplicano le morti inspiegabili.

Nel frattempo, a terra, il detective Gu In-ho viene informato del furto del virus e si mette sulle tracce del colpevole. La ministra dei trasporti Sook-hee, intanto, tenta in ogni modo di far atterrare l'aereo in sicurezza. La tensione cresce a bordo, dove ogni secondo è vitale per la sopravvivenza.

Curiosità:

Il film è stato presentato fuori concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes nel 2021 .

Ha ottenuto il premio come miglior attore non protagonista (per Im Si-wan) ai Blue Dragon Awards 2022.

Il film è uscito il 3 agosto 2022 in Corea del Sud su 1.776 schermi, debuttando al primo posto al botteghino con 336.751 spettatori nel primo giorno.

In appena quattro giorni ha raggiunto 1 milione di spettatori, restando in testa al botteghino per due giorni consecutivi. È stato uno dei maggiori incassi in Corea del Sud nel 2022, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia. Dopo 18 giorni, ha superato i 2 milioni di spettatori.

Con 14,9 milioni di dollari d'incasso e 2,05 milioni di spettatori totali, è stato il settimo film coreano di maggior successo del 2022, secondo il Korean Film Council.

Rotten Tomatoes assegna al film un punteggio di approvazione del 64% basato su 33 recensioni, con una media voto di 5,5/10.

Una scena del film di Emergency Declaration

Cast principale di Emergency Declaration: Interpreti e personaggi