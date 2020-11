Emanuelle Nera: tutti i film della serie erotica ispirata ad Emmanuelle

Emanuelle Nera è la pellicola che ha dato vita alla serie italiana di film erotici con protagonista la reporter Emanuelle: tra il 1975 e il 1983 sono stati prodotti otto film ufficiali e sei pellicole non ufficiali ispirati al francese Emmanuelle. Tutti i film della serie di Emanuelle nera saranno trasmessa in seconda serata su Cine 34.

Emanuelle nera

Emanuelle nera - Orient Reportage

Emanuelle in America

Emanuelle - Perché violenza alle donne?

Emanuelle e gli ultimi cannibali

La via della prostituzione

Violenza in un carcere femminile

Blade Violent - I violenti

La locandina di Emanuelle nera

I film della serie Emanuelle nera sono stati prodotti dopo il successo internazionale del 1974 del film Emmanuelle (con la doppia m) interpretato da Sylvia Kristel e tratto dal romanzo omonimo di Emmanuelle Arsan. La "nostra" Emanuelle è interpretata dall'attrice olandese naturalizzata italiana Laura Gemser. Nel film la protagonista è una reporter e questo le dà la possibilità di girare il mondo. Grazie a questo espediente narrativo i film hanno tutti un'ambientazione esotica e in molte pellicole, soprattutto quelle dirette da D'Amato, Emanuelle è coinvolta in missioni intriganti e pericolose.

Gli otto film della serie ufficiale sono interpretati tutti da Laura Gemser, ben cinque di queste pellicole sono state diretta da Joe D'Amato, uno dei registi italiani più prolifici di sempre con all'attivo molti film di genere erotico. Laura Gemser sul set di Emanuelle Nera incontrò Gabriele Tinti, il grande amore della sua vita con cui ha vissuto fino alla morte di lui avvenuta a soli 59 anni per arresto cardiaco.

Alla serie "ufficiale" di Emanuelle Nera si affianca un altro filone di film non ufficiali che sfruttarono la popolarità del nome Emanuelle, ma non hanno nulla a che vedere con le pellicole di Joe D'Amato.

Film non ufficiali

Emanuelle nera n° 2

Velluto nero

Emmanuelle bianca e nera

Suor Emanuelle

Le notti porno nel mondo

Emanuelle e le porno notti nel mondo n.2

Il ruolo di Emanuelle è stato interpretato da Shulamith Lasri nel film Emanuelle nera n° 2 prodotto contemporaneamente a Emanuelle nera - Orient Reportage, dove la Gemser recitava diretta da Joe D'Amato. La Lasri era una modella d'origine orientale mai più apparsa in nessun altro film. Nel film Emmanuelle bianca e nera, l'unico della serie in cui le protagoniste hanno la doppia emme nel nome come l'originale francese, Emmanuelle bianca è interpretata da Malisa Longo mentre Emmanuelle nera è Rita Manna.