Ema Motorsport: morto a 45 anni lo youtuber mago dei motori

Emanuele Sabatino, vero nome di Ema Motorsport, è morto il 9 dicembre 2021 all'età di 45 anni. Da quanto si è saputo, lo youtuber mago dei motori si sarebbe suicidato.

Seguito da centinaia di migliaia di persone sui suoi canali social, Emanuele Sabatino era conosciuto con il nickname di Ema Motorsport. L'uomo è stato trovato morto ieri pomeriggio nella sua officina di Broni, in provincia di Pavia.

A comunicare la sua morte è stata la famiglia - la moglie e i tre figli - e i suoi amici. Come riportato da La Repubblica, i cari di Sabatino hanno scritto sui social: "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi. La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante, il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio. Il suo sorriso e la sua vicinanza hanno saputo ristorarci ogni volta che abbiamo avuto bisogno".

Sul posto oggi i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e che adesso dovranno ricostruire quanto accaduto. I funerali si svolgeranno lunedì 13 dicembre alle 10,30 a Siziano, nella chiesa di San Francesco, sempre in provincia di Pavia.

Emanuele Sabatino era nato a Milano nel 1976 e aveva portato la sua passione per la meccanica su YouTube, attraverso un canale seguito da quasi 270mila persone, e su Facebook, con oltre 700mila persone sulla sua pagina. Tale exploit gli aveva consentito di raggiungere anche il mondo della TV con programmi dedicati ai motori.