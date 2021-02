Michael Caine ed Elton John esortano i cittadini a vaccinarsi in un video

Sir Michael Caine e Sir Elton John sono apparsi in un video del servizio sanitario nazionale britannico, l'NHS, esortando i cittadini a vaccinarsi contro il coronavirus. Il video, girato al Chelsea e al Westminster Hospital di Londra, mira a "dimostrare ai cittadini che farsi vaccinare è facile e sicuro".

Elton John ad un concerto

La clip mostra la coppia che sembra fare un provino per una parte in una pubblicità che promuove il siero. Nel video Elton dichiara: "Più persone vengono vaccinate, più possibilità ci sono di sradicare la pandemia di Covid. È molto importante sapere che tutti i vaccini sono stati utilizzati e hanno soddisfatto gli standard di sicurezza e qualità necessari".

Il "finto" regista dello spot risponde dicendo: "Grazie Elton, ti faremo sapere". Al che la leggenda vivente replica: "Beh, con questo breve preavviso non troverai mai una star più grande di me." Il video poi passa a Sir Michael, 87 anni, che sembra aver appena ricevuto il vaccino.

Michael Caine in una scena di Dietro l'angolo

L'attore dice il suo nome e dichiara che l'iniezione "non ha fatto male" prima di dire: "Non molte persone lo sanno", suo celebre motto. In seguito si sente il regista dire a qualcuno di "far sapere al piccoletto (Elton) che non ha ottenuto la parte nello spot".

Il video è stato rilasciato dopo che l'NHS ha chiesto a chiunque di età pari o superiore a 70 anni che non fosse ancora stato vaccinato di farsi avanti per ricevere il siero. "Spero che molte di queste persone possano cambiare idea grazie a questo spot." Ha detto Il coordinatore della campagna, il professor Lord Ara Darzi.