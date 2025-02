Elsbeth stasera 1 febbraio su Rai 2: trama e cast degli episodi dello spin-off di The Good Wife

Stasera su Rai 2 in prima serata vanno in onda i primi episodi della serie statunitense Elsbeth, incentrata sul personaggio interpretato da Carrie Preston nella serie The Good Wife. L'avvocato, dopo anni passati a Chicago si trasferisce a New York, dove, per conto del dipartimento di giustizia, deve controllare l'operato della polizia. Elsbeth è stata rinnovata per una seconda stagione dalla CBS,

Elsbeth

Elsbeth è una serie televisiva statunitense, secondo spin-off di The Good Wife dopo The Good Fight. La protagonista è Elsbeth Tascioni, un'eccentrica ma geniale avvocatessa, interpretata da Carrie Preston. Nota per il suo approccio fuori dagli schemi, Elsbeth si trasferisce a New York per collaborare con la polizia, utilizzando la sua astuzia e il suo talento nell'analisi del comportamento umano per risolvere casi complessi. La prima stagione è composta da dieci episodi.

La serie unisce elementi investigativi e legali, con un tocco di ironia che caratterizza il personaggio principale. Elsbeth nella maggior parte degli episodi usa come formato narrativo il cosiddetto "howcatchem", in cui l'identità dell'assassino viene rivelata all'inizio della puntata. Un esempio emblematico di questo approccio è la serie televisiva Colombo, dove gli episodi iniziano mostrando l'omicidio e la strategia dell'assassino per simulare la propria innocenza.

Sinossi dell'episodio: Errori di ortografia

Una studentessa universitaria di teatro viene trovata morta nel suo appartamento in un grattacielo di New York. Elsbeth sospetta un omicidio e organizza un gioco di astuzia contro il direttore artistico Alex Modarian, che ritiene coinvolto. Durante l'evoluzione dell'indagine, Elsbeth deve trovare un equilibrio tra il suo ruolo di agente della polizia di New York e i suoi metodi fuori dal comune per scoprire l'assassino. Guest star Stephen Moyer.

un'immagine di Elsbeth

Sinossi dell'episodio: Un classico personaggio di New York

Dopo che l'odiata presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa in un lussuoso edificio anteguerra cade dal balcone e muore, Elsbeth e Kaya vengono chiamate sul posto per cercare una pista. Qui incontrano Joann, una potente agente immobiliare di Manhattan con segreti molto più grandi dei suoi clienti. Guest star: Jane Krakowski e Linda Lavin.

Cast ricorrente