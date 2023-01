Elon Musk - Il mondo ai miei piedi, stasera in prima serata su Nove

Per il ciclo Nove Racconta, Nove presenta Elon Musk - Il mondo ai miei piedi, un biopic intimo ed esclusivo che per la prima volta racconta il magnate più chiacchierato e discusso del momento, stasera 21 gennaio alle 21.25 in prima tv esclusiva su Nove e disponibile in streaming su discovery+.

Il docu-film su uno degli uomini più ricchi del pianeta racconta come sia arrivato dal Sud Africa fino alla Silicon Valley correndo dei rischi incredibili. Una storia enigmatica, avvincente e controversa che ripercorre i momenti chiave della sua carriera, dalle sue prime start-up tecnologiche fino a Tesla, Space X e, più recentemente, Twitter.

La fama di Elon Musk è cresciuta negli ultimi anni: è uno degli uomini più ricchi del mondo che sta anche cercando di andare su Marte e, a un suo schiocco di dita, i mercati possono impennarsi o crollare. Sono tanti gli aspetti che di lui non si conoscono: come quando, più volte, sia stato vicino alla bancarotta e quanto sia stato supportato da chi lo ha conosciuto.

Il biopic mira a far capire chi è veramente Elon Musk, a svelare aspetti sconosciuti dell'uomo del momento, unico nel suo genere. Il racconto si sviluppa attraverso filmati d'archivio inediti del suo periodo nella Silicon Valley e le interviste esclusive a lui stesso, alla mamma, sua più grande sostenitrice, a familiari, colleghi, amici intimi ma anche ai nemici. Eccentrico, sicuro di sé, ma anche pericoloso, instabile, sconsiderato e totalmente irresponsabile sono alcuni degli aggettivi che ammiratori e detrattori usano per descriverlo e di se stesso dice: "Non pensate che sia divertente essere me; io non vorrei esserlo".