Elon Musk: "Se dovessi morire in circostanze misteriose sappiate che è stato bello conoscervi"

Elon Musk, proprietario di Tesla, SpaceX e più recentemente di Twitter, ha pubblicato un esilarante tweet sulla sua morte in risposta ad una minaccia diffusa attraverso Telegram da Dmitry Rogozin, direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.

Rogozin, facendo riferimento a una testimonianza del comandante della 36esima Brigata dei marines delle Forze armate ucraine, ha affermato che le attrezzature di Starlink di Musk per la connessione satellitare a Internet, sarebbero state consegnate attraverso l'utilizzo di "elicotteri militari presso Mariupol ai militanti del nazista Battaglione Azov e ai marines delle forze armate dell'Ucraina".

"Secondo le nostre informazioni, la consegna e il trasferimento alle Forze armate dell'Ucraina dei terminali Internet per la ricezione e la trasmissione da Starlink è stata effettuata dal Pentagono", ha dichiarato Rogozin. "Elon Musk è quindi coinvolto nella fornitura di comunicazioni militari alle forze fasciste in Ucraina. E per questo dovrai rispondere in modo adulto, Elon, non importa quanto farai lo stupido".

Il sempre esilarante Elon Musk ha ovviamente colto quest'occasione al volo, rispondendo a Dmitry Rogozin con un tweet che ha già totalizzato più di un milione di mi piace: "Se dovessi morire in circostanze misteriose, sappiate che è stato bello conoscervi".