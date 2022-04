Elodie e Marracash di nuovo insieme? Lui fotografato mentre sale a casa della cantante

Tra Elodie e Marracash sembra esserci un ritorno di fiamma, dopo la rottura dello scorso inverno. Il rapper nato a Nicosia è stato pizzicato mentre saliva a casa di Elodie. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi, da parte dei diretti interessati non c'è stata nessuna dichiarazione.

Elodie e Marracash si sono conosciuti nel giugno del 2019 sul set di Margarita, durante le riprese del video che faceva da lancio all'omonima canzone, nata dalla collaborazione tra i due artisti, pubblicata nell'album Elodie This Is Elodie. Fu la stessa cantante, due mesi dopo, ad ufficializzare la relazione durante una puntata di Domenica in.

La storia d'amore sembrava finita, lo scorso novembre su Chi erano state pubblicate le foto di un bacio tra Elodie e Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani. Elodie e Marracash, comunque, erano rimasti in buoni rapporti, tanto che la loro collaborazione artistica era continuata.

La scorsa settimana Alberto Dandolo su Oggi ha scritto, riferendosi ai due cantanti, "stanno intensificando la loro frequentazione". Dopo qualche giorno un'altra conferma, questa volta a darla è Chi, nel nuovo numero uscito oggi nelle edicole. Sul magazine, diretto da Alfonso Signorini, sono state pubblicate le foto di Marracash che attraversa il portone del palazzo dove abita Elodie per raggiungere, presumibilmente, l'ex concorrente di Amici. Nello stesso articolo, ci sono le foto di Elodie che, qualche ora dopo, lascia la casa per incontrare delle amiche.