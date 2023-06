Elliot Page rifiutò un film per non indossare abiti femminili: 'Volevo ammazzarmi'

Elliot Page, nel suo nuovo libro di memorie, ha raccontato che una volta ha rifiutato un ruolo importante in un film, perché il solo pensiero di dover indossare abiti femminili gli faceva venire voglia di "uccidersi".

"Mi immaginavo in un costume femminile della metà del XIX secolo. Il vestito, le scarpe, i capelli, mi sono passati davanti agli occhi. Era troppo dopo aver indossato quella maschera per la stagione dei premi", ha scritto nel suo nuovo libro di memorie "Pageboy" l'interprete di Juno, che ha dichiarato di essere transgender nel dicembre 2020.

"Ho capito che se l'avessi fatto, avrei voluto uccidermi", ha continuato Page. Oltre a questo passaggio, l'attore di The Umbrella Academy ha raccontato in un altro di aver avuto una relazione con la collega di Juno, Olivia Thirlby.

Page ha scritto anche che era diventato "troppo" interpretare un personaggio femminile sullo schermo quando il ruolo che "interpretava nella [sua] vita personale lo stava già soffocando".

"Mi sono sforzato di dissimulare la verità per paura di essere allontanato, ma ero avvilito, intrappolato in un travestimento desolante. Un guscio vuoto e senza scopo", ha continuato Page.

Elliot Page e l'intervento per la rimozione del seno: "Mi ha salvato la vita"

"Non era facile spiegare ai miei agenti che non potevo assumere un ruolo a causa dell'abbigliamento. La mia faccia si raggrinziva e si inclinava di lato: 'Ma sei un attore?'. Le prove del guardaroba per i film mi strappavano le viscere, come se degli artigli mi squarciassero gli organi".