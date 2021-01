Ellen Pompeo produrrà una serie tratta da Paradise di Elin Hilderbrand

Ellen Pompeo si occuperà della produzione esecutiva dell'adattamento televisivo di Paradise, serie di romanzi firmati da Elin Hilderbrand. La serie porterà in scena la trilogia di romanzi scritti dalla Hilderbrand e sarà realizzata per ABC.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo in una foto della quindicesima stagione

Il progetto sarà intitolato Winter in Paradise e focalizzerà la sua attenzione su Irene Steele, che trascorre la sua vita in una meravigliosa abitazione vittoriana ad Iowa City insieme a suo marito, che la ama alla follia. L'improvvisa morte del marito, però, la porterà a scovare una serie di segreti sulla sua vita nascosta. Il futuro suo e della sua famiglia sarà davvero sorprendente.

A occuparsi della scrittura della serie saranno Andre e Maria Jacquemetton, che cureranno anche la produzione esecutiva di Winter in Paradise insieme ad Ellen Pompeo. La protagonista di Grey's Anatomy realizzerà il progetto insieme a Laura Holstein e alla sua Calamity Jane. Lo show sarà girato per ABC e sarà prodotto anche da Andrew Stern ed Elin Hilderbrand, autrice della serie letteraria da cui la serie sarà tratta.

In modo particolare, come riportato da Variety, la serie di Paradise consta di tre episodi: Winter in Paradise, What Happens in Paradise e Troubles in Paradise. Il primo libro è stato pubblicato nel 2018, mentre l'ultimo è arrivato in libreria a ottobre 2020. Complessivamente, Elin Hilderbrand ha scritto 25 romanzi che hanno venduto più di 10 milioni di copie.

Ellen Pompeo è nota soprattutto per aver lavorato in Grey's Anatomy. Tra le altre sue interpretazioni nel mondo televisivo si possono annoverare le partecipazioni a Friends e Law & Orders. Al cinema, invece, l'attrice ha recitato in Moonlight Mile, Prova a prendermi, Old School, Daredevil e Se mi lasci ti cancello.