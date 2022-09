Grey's Anatomy, Ellen Pompeo parla del nuovo accordo: "Andrà bene senza di me"

Dopo 18 stagioni in cui ha prestato il suo volto alla dottoressa Meredith Grey, Ellen Pompeo ha deciso di ridimensionare il carico di lavoro. L'attrice dovrebbe infatti essere presente solo in 8 episodi della nuova stagione di Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della storia della tv, ma continuerà a narrare ogni episodio, oltre a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva.

L'attrice, che per la prima volta ha deciso di parlare della decisione presa, è pronta per lavorare in un nuovo progetto: Orphan, una miniserie di Hulu di cui sarà la protagonista.

In una delle ultime interviste rilasciate, Ellen Pompeo ha scelto, prima di ogni cosa, di rassicurare i fan. Grey's Anatomy "andrà bene senza di me", ha dichiarato l'attrice, per poi aggiungere "farò sempre parte di questa serie. Sono una produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey's Anatomy: è il mio cuore e la mia anima. Non andrò mai via veramente finché andrà in onda".

Ellen Pompeo nel ruolo della dottoressa Meredith Grey, nella serie Grey's Anatomy, episodio:'Crescere, che fatica...'

In merito alla nuova serie Hulu, ispirata alla storia vera di una coppia del Midwest che adotta quella che crede sia una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo, Ellen Pompeo ha dichiarato: "Speriamo che i fan di Grey's la guarderanno. So che non c'è alcuna garanzia in merito. Ma ci metterò lo stesso cuore e la stessa passione. Sono solo otto piccoli episodi, quindi non prenderà troppo del vostro tempo".

Intanto, la 19esima stagione di Grey's Anatomy porta con sé nuovi volti che, secondo quanto dichiarato da Kevin McKidd, volto di Owen Hunt, sono la "nuova linfa della serie". Un nuovo progetto dunque per Ellen Pompeo e una nuova sfida per Grey's Anatomy che andrà avanti mostrando poco la sua protagonista. Cosa dovranno aspettarsi i fan?