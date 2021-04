Ellen DeGeneres, la sua ex Anne Heche svela: "Non voleva che mi vestissi in modo sexy"

L'attrice Anne Heche ha votato i look da lei sfoggiati in passato, raccontando che la sua ex fidanzata, Ellen DeGeneres, non voleva che si vestisse in modo sexy.

All'interno di un video condiviso su TikTok, l'ex fidanzata di Ellen DeGeneres, Anne Heche ha affermato che la la conduttrice e attrice non voleva che lei si vestisse in modo sexy. Non è la prima volta che Heche parla della sua ex, soprattutto dopo le recenti controversie che hanno travolto la conduttrice.

Tra il 1997 e il 2000, quella composta da Anne Heche ed Ellen DeGeneres rappresentava una delle coppie più celebri di Hollywood. A distanza di 20 anni, l'attrice 51enne ha ricordato il periodo in cui frequentava la celebre conduttrice americana, prendendo come punto di riferimento un'immagine che ritrae le due sul red carpet dei Golden Globe del 1998, quando cioè Heche indossava uno spolverino di velluto.

Anne Heche e Ellen DeGeneres nel 1998

La star del remake di Psycho, ha quindi sottolineato come non amasse particolarmente quel look, aggiungendo: "Perché sembro una hippie? È sicuramente perché Ellen non voleva che mi vestissi in modo sexy". Commentando il suo stile dell'epoca, l'attrice ha mostrato il pollice verso e si è bocciata con un secco zero su dieci. Poco dopo la fine della loro relazione, Anne Heche si è legata a Coley Laffoon, da cui ha poi divorziato nel 2009, mentre Ellen DeGeneres ha iniziato una relazione con la sua attuale moglie Portia de Rossi. Nel 2007, Heche ha iniziato a frequentare James Tupper, suo co-protagonista di Men in Trees, per poi separarsi nel 2018. Attualmente, l'attrice sta frequentando il collega Thomas Jane.

Durante la recente clip, Anne Heche ha commentato molti dei look da lei sfoggiati in occasioni speciali, a partire dall'abito rosso che indossava ai Fashion Awards nel 1998. Alla fine dei conti, il look che ha ottenuto il voto più alto è stato l'abito Randi Rahm che indossava all'after-party degli Emmy nel 2017. Uno dei suoi look meno apprezzati, invece, riguarda l'abito nero semitrasparente che indossava al Met Gala del 2004. Anne Heche, che ha dato all'outfit in questione un due su 10, ha commentato dicendo: "Va bene, il tema era Le relazioni pericolose quindi per questo i miei capelli erano esplosivi, ma erano crespi e tra l'altro non funzionavano affatto".