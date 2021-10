Ellen DeGeneres, Anne Heche svela: “Ero nella lista nera di Hollywood perché stavo con lei”

Anne Heche ha recentemente affermato che sarebbe potuta diventare una delle più celebri attrici di Hollywood se non fosse stato per la sua breve relazione con Ellen DeGeneres: "Sono finita nella lista nera degli studi cinematografici perché stavo con lei".

Anne Heche nel remake di Psycho

In un'intervista con Page Six, la Heche ha parlato del tempo passato con la celebre conduttrice televisiva, spiegando che la loro storia d'amore l'ha fatta sentire come la prima persona al mondo a sperimentare la cancel culture: "La nostra non fu una lunga storia d'amore. Fu semplicemente un momento della mia vita in cui decisi di difendere quello in cui credo, ciò in cui ho creduto sin da quando ero una bambina".

Oscar 2014 - il selfie dei record, scattato durante la cerimonia

"Dopo la nostra relazione non ho girato un film a Hollywood per un decennio e sono stata licenziata da un progetto cinematografico da 10 milioni di dollari", ha continuato l'attrice. "In ogni caso tutto questo non è importante, tutte quelle ripercussioni hanno reso possibile il cambiamento che vediamo oggi. Per me è un distintivo d'onore".

Anne Heche nel pilot di Men in Trees

Durante l'intervista Anne Heche ha parlato anche della commedia romantica ad alto budget Sei giorni sette notti con Harrison Ford. Le fu detto che non avrebbe ottenuto la parte a causa della sua relazione con Ellen ma poi un giorno Ford la chiamò e le disse: "Francamente mia cara, non me ne frega niente con chi vai a letto. Abbiamo una commedia romantica da girare." A questo proposito l'attrice ha dichiarato: "Ecco perché Harrison è il mio eroe. Stare al mio fianco in un momento come quello ha significato il mondo per me".