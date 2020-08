Elle Fanning star della serie The Girl from Plainville

L'attrice Elle Fanning sarà la protagonista e produttrice della serie The Girl from Plainville, progetto destinato a Hulu.

Elle Fanning proseguirà la sua collaborazione con Hulu in occasione della serie The Girl from Plainville, di cui sarà protagonista e produttrice. Il progetto si basa su una storia vera raccontata in un articolo scritto da Jesse Baron per il magazine Esquire.

La sceneggiatura della serie The Girl from Plainville verrà scritta da Liz Hannah (The Post) e Patrick Macmanus (Dr. Death).

Elle Fanning interpreterà Michelle Carter che è stata accusata di aver contribuito alla scelta compiuta da Conrad Roy di togliersi la vita il 13 luglio 2014.

I due giovani si erano conosciuti nel 2012 in Florida e, nonostante non vivessero molto distanti, negli anni successivi si erano visti solo un paio di volte, scambiandosi però numerosi messaggi ed e-mail.

Carter, inizialmente, aveva invitato l'amico a chiedere l'aiuto di uno psicologo per superare le proprie insicurezze e la depressione con cui stava lottando. La giovane, successivamente, ha cambiato radicalmente atteggiamento e aveva addirittura accenato a togliersi la vita in stile Romeo e Giulietta.

Roy si è poi ucciso avvelenandosi con il monossido di carbonio emesso dal suo furgone e Michelle è stata condannata per aver contribuito alla situazione mentale del giovane che ha condotto al suo suicidio.