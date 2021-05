Elizabeth Street: Edoardo Ponti alla regia della serie basata sul famoso romanzo

Edoardo Ponti torna alla regia, stavolta per una serie tv, Elizabeth Street, basata sul romanzo bestseller scritto dall'autrice Laurie Fabiano, che sarà adattata grazie alla Tristar di Sony Pictures Television.

Sophia Loren a Cannes 2014 con il figlio Edoardo Ponti

Dopo il successo de La vita davanti a sé, Edoardo Ponti torna alla regia con Elizabeth Street, il cui pilot, scritto da Tyler Hisel, sarà basato sulla vita della bisnonna dell'autrice Laurie Fabiano. Il regista ha raccontato cosa sarà questo nuovo progetto, i temi e la storia che ha appassionato milioni di lettori:

"Elizabeth Street riunisce tutto ciò che mi ispira: il viaggio di una forte protagonista femminile che affronta difficoltà insormontabili per rendere giustizia alla sua famiglia, l'incredibile destino degli immigrati in America e l'opportunità di raccontare una storia indimenticabile di amore, coraggio e resilienza, tutti temi che oggi non potrebbero essere più attuali o rilevanti"

Pubblicato da Lake Union Publishing, Elizabeth Street è arrivato nella Summer Reading List 2010 di Oprah Winfrey, una delle liste letterarie più importanti. Edoardo Ponti sarà produttore esecutivo con Tyler Hisel e Diane Nabatoff, con la sua Tiara Blu Films. La scrittrice Laurie Fabiano, invece, sarà produttore consulente della serie tv.

Elizabeth Street racconta la storia di Giovanna Pontillo, un'immigrata italiana che vacilla sulla scia di una tragedia personale. Arrivata in America, la sua sopravvivenza e il suo successo per le strade della vecchia New York attirano presto l'attenzione indesiderata della famigerata Mano Nera, la prima forma di mafia italo-americana. Man mano che la posta in gioco cresce, Giovanna lotta disperatamente per salvare ciò che è importante sopra ogni altra cosa: la famiglia.