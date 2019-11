Elizabeth Banks sarà la Donna Invisibile per Universal!

Elizabeth Banks diventerà la Donna Invisibile per la casa di produzione Universal Pictures, che le ha affidato il compito di dirigere e interpretare il nuovo lungometraggio.

La regista, nonostante il flop ai box office americani del reboot di Charlie's Angels, si occuperà del film scritto da Erin Cressida Wilson. Elizabeth Banks sarà coinvolta nel progetto come protagonista, regista e produttrice esecutiva tramite la Brownstone Productions che gestisce insieme al marito Max Hendelman. L'approccio alla storia del personaggio viene descritto come "originale" e molto diverso rispetto alla commedia degli anni Quaranta. Le prime indiscrezioni parlano di un film che unisce elementi di Thelma & Louise a quelli di American Psycho e per ora non sono previsti crossover con The Invisible Man, diretto da Leigh Whannell e in arrivo nelle sale nel 2020.

Nel cast del lungometraggio ci saranno Elizabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid, Aldis Hodge, Benedict Hardie, e Harriet Dyer.